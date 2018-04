Rhein will bei Forschungsförderung Start-ups unterstützen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) will das hessische LOEWE-Förderprogramm für Wissenschaft und Forschung auf breitere Beine stellen. «Ich möchte den Beratungen nicht vorgreifen, aber ich kann mir beispielsweise eine Förderung von Start-ups oder eigene LOEWE-Professuren vorstellen», kündigte Rhein am Dienstag in seiner Regierungserklärung im Landtag in Wiesbaden an.