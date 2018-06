Rheingau Musik Festival eröffnet 31. Saison

Eltville (dpa/lhe) - Das Rheingau Musik Festival (RMF) ist am Samstag im Kloster Eberbach bei Eltville in seine 31. Saison gestartet. Beim ausverkauften feierlichen Eröffnungskonzert mit dem hr-Sinfonieorchester und dem MDR Rundfunkchor standen am späten Nachmittag Werke von Hector Berlioz und Giacomo Puccini auf dem Programm. Rund 180 Musiker und Sänger spielten und sangen vor etwa 1200 Zuhörern in der Basilika der ehemaligen Zisterzienserabtei, wo einst der Kinohit «Der Name der Rose» gedreht worden war.