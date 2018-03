Rheinischer Präses würdigt Lehmann als «echten Pontifex»

Düsseldorf (dpa) - Der oberste Repräsentant der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, hat den verstorbenen Kardinal Karl Lehmann als Brückenbauer zwischen Kirche und Gesellschaft und zwischen den Konfessionen gewürdigt. «Wir haben Bruder Lehmann als einen echten Pontifex, einen Brückenbauer, erlebt: Er hat Konfessionen übergreifend Brücken geschlagen und dabei immer wieder auf die Quellen verwiesen, aus denen wir gemeinsam schöpfen», so der rheinische Präses in seinem Kondolenzschreiben an Lehmanns Nachfolger, Bischof Peter Kohlgraf. Die Evangelische Kirche im Rheinland trauere mit den katholischen Geschwistern, heißt es in einer Mitteilung am Sonntag.