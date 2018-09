Rheinland-Pfalz: Maßnahmen gegen Nachtlärm reichen nicht aus

Mainz/Wiesbaden (dpa) - Nach Meinung des rheinland-pfälzischen Verkehrsministeriums muss Hessen mehr gegen den Nachtlärm am Frankfurter Flughafen tun. Man gehe zwar davon aus, dass Hessen sich als zuständiges Bundesland für den Schutz der Menschen im Einzugsgebiet einsetze, teilte das Ministerium am Dienstag auf Anfrage mit. Aber: «Die bisherigen Maßnahmen sind hier nicht ausreichend.» Es müsse in jedem Fall sichergestellt werden, dass die bestehende Regelung zum Nachtflugverbot eingehalten wird.