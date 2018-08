Rheinland-Pfalz: Positive Bilanz von Flughafenverkauf

Hahn (dpa) - Ein Jahr nach dem Verkauf des Mammutanteils des früher staatlichen Flughafens Hahn hat die rheinland-pfälzische Landesregierung eine positive Bilanz gezogen. «Für uns war immer wichtig, dass der Flughafen eine wirtschaftliche Zukunft hat», sagte Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Frachtverkehr habe sich positiv entwickelt. «Das ist eine Entwicklung, die dem entspricht, was die HNA im Rahmen ihrer Businessplanung angekündigt hat und was eigentlich erforderlich ist, den Flughafen in einen profitablen Bereich zu bringen.» Der Flug- und Touristikkonzern HNA habe das Potenzial, den Flughafen zu betreiben.