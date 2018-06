Rheinland-Pfalz bleibt bei Neuregelung der Holzvermarktung

Mainz (dpa/lrs) - Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) im Holzstreit zwischen Baden-Württemberg und dem Bundeskartellamt will Rheinland-Pfalz an seinen neuen Regeln bei der Holzvermarktung festhalten. Das teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Mainz mit. Das Urteil bewerte nicht, ob der gemeinsame Holzverkauf von staatlichen und nicht-staatlichen Waldbesitzern kartellrechtlich in Ordnung sei, erklärte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne).