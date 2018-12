Rhön ohne Wasser: Skigebiet kann keinen Kunstschnee machen

Gersfeld/Bischofsheim vor der Rhön (dpa/lby) - Das Skigebiet auf der Wasserkuppe in der Rhön hat Probleme bei der Saisonvorbereitung. Es mangelt in den Speicherteichen auf dem 950 Meter hohen Berg an der Grenze zu Bayern an Wasser zur Produktion von Kunstschnee. «Diese extrem geringen Vorräte sind selten. Das ist in den vergangenen 30 Jahren das erste Mal», sagte Martin Kirchner, Betriebsleiter der Skilifte auf der Wasserkuppe.