Rhön soll bekanntestes deutsches Mittelgebirge werden

Um besser wahrgenommen zu werden, sei ein neuer Markenname entwickelt worden. Künftig präsentiert sich die Rhön mit dem Slogan «Heimat mit Weitblick». Damit wird der Vorgänger abgelöst: «Land der offenen Fernen». Dieser Sinnspruch habe sich den Menschen nicht richtig erschlossen. Beschrieben werden sollte, dass sich auf vielen Bergkuppen der Rhön eine malerische Fernsicht ergibt. «Der Weitblick ist ein Alleinstellungsmerkmal, das wir den Menschen näherbringen wollen», erklärte Plöger, der seit Februar 2017 Geschäftsführer ist.

In der Rhön GmbH werden die Interessen von fünf Landkreisen gebündelt: vom Landkreis Fulda in Hessen, den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld in Bayern und sowie dem Wartburgkreis und dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen. Bekannt ist die Rhön unter anderem für ihr Biosphärenreservat. Es ist das zweitgrößte in Deutschland. Es wurde 1991 von der UNESCO anerkannt und ist 240 000 Hektar groß.