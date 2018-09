Richter beraten über mögliches Dieselfahrverbot in Frankfurt

Wiesbaden (dpa) - Vor dem Wiesbadener Verwaltungsgericht geht es seit dem Mittwochmorgen um ein mögliches Dieselfahrverbot in Frankfurt. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte geklagt, weil in Hessens größter Stadt Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft überschritten werden. Das Gericht will voraussichtlich nach der mündlichen Verhandlung eine Entscheidung verkünden.