Richter verhandeln Fall Johanna: Angeklagter will aussagen

Der Mann soll im September 1999 die damals acht Jahr alte Johanna aus Ranstadt (Wetteraukreis) in sein Auto gezerrt, sexuell missbraucht und ermordet haben. Ein Spaziergänger findet ihre Leiche im April 2000 in einem Wald bei Alsfeld im Vogelsbergkreis.

Am ersten Prozesstag wurde nur die Anklage gegen den 42-Jährigen aus Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis) verlesen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann das Mädchen von einem Radweg aus in sein Auto gezerrt und mit Chloroform betäubt hatte. Laut der Anklageschrift packte er Johanna in den Kofferraum und fuhr sie zu einem «abgelegenen Ort», um an dem Mädchen seine pädophilen Neigungen auszuleben. Der Mann soll dem Kind mit einem Panzerband Augen und Mund verklebt und zudem den Kopf mit Klebeband umwickelt haben. Das Mädchen soll dann erstickt sein.

Angeklagt ist der 42-Jährige wegen Mordes, sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung eines Kindes mit Todesfolge sowie Besitz kinderpornografischer Schriften. Der Mann soll zahlreiche Bild- und Videodateien mit Kinder- sowie Jugendpornos besessen haben.

Ermittlungen in einem anderen Missbrauchsfall aus dem Jahr 2016 und neue Analyseverfahren hatten die Ermittler auf die Spur des Angeklagten geführt. Im vergangenen Oktober wurde der Mann festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Bei Vernehmungen räumte er die Vorwürfe nach Angaben der Ermittler teilweise ein - bestritt aber, Johanna vorsätzlich umgebracht zu haben.

Das Landgericht will den Fall nach bisheriger Planung an insgesamt 13 Prozesstagen verhandeln. Das Urteil könnte dann im August gesprochen werden.