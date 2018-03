Richtfest am Neubau des Jüdischen Museums in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund 27 Monate nach dem ersten Spatenstich ist am Neubau des Jüdischen Museums Frankfurt am Mittwoch Richtfest gefeiert worden. Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hob die Bedeutung des Museum in einer Zeit hervor, «in der wir erkennen müssen, dass Antisemitismus nicht einfach unter dem Schutt der Geschichte» verschwunden sei. Es gelte sowohl deutschen Rechtsextremisten als auch Menschen aus Ländern mit traditionell antijüdischer Haltung zu zeigen: «Beides hat in diesem Land keinen Platz.»