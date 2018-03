Riskantes Überholmanöver: Vier Schwerverletzte nahe Fulda

Fulda (dpa/lrs) - Ein Mann hat durch ein riskantes Überholmanöver im Landkreis Fulda einen Unfall mit vier Schwerverletzten verursacht. Der 57-Jährige habe auf einer Landstraße zwischen Lütter und Weyhers in einer Kurve mehrere Autos und einen Lastwagen überholt, erklärte die Polizei. Dabei stieß er am Donnerstag frontal mit einem anderen Auto zusammen. Unter den Verletzen ist laut Polizei auch ein knapp zwei Jahre altes Kind, das zusammen mit seiner Mutter im entgegenkommenden Auto saß. Keiner der Verletzten schwebe in Lebensgefahr, hieß es. Es entstand ein Sachschaden von etwa 23 000 Euro.