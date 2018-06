Risse in Schulfassade: Unterricht in Containern geplant

Bei Arbeiten an der Astrid-Lindgren-Grundschule waren die Risse entdeckt worden. Daraufhin wurden das Gebäude und alle baugleichen Gebäude der Steinwald-Gesamtschule in Neukirchen außer Betrieb genommen. Sie werden nun untersucht. Die insgesamt mehr als 600 Schüler werden bis zu den Ferien an anderen Standorten, außerhalb der Schulen oder in sicheren Gebäudeteilen unterrichtet. Zu den möglichen Ursachen der Risse wollte sich der Kreis vorerst nicht äußern. Zuvor hatte die «Hessische/Niedersächsische Allgemeine» (HNA) über das Thema berichtet.