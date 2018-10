Risse in Schulgebäude entdeckt: Ferien werden verlängert

Dietzenbach (dpa/lhe) - In der Helen-Keller-Schule in Dietzenbach kann wegen Baufälligkeit vorerst kein Unterricht mehr stattfinden. Wie der Kreis Offenbach am Donnerstag mitteilte, muss die Förderschule nach dem Ende der Herbstferien am Montag (15. Oktober) geschlossen bleiben, da größere Risse im Gebäude festgestellt worden sind. «Die Räume dürfen derzeit nicht genutzt werden», heißt es. Die 126 Schüler sollen ab dem 22. Oktober in zwei anderen Schulen unterrichtet werden, sagte die Sprecherin des Kreises.