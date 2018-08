Robert-Geisendörfer-Preis für Hörfunkjournalistin Rühl

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die hessische Hörfunkjournalistin Bettina Rühl erhält den Robert-Geisendörfer-Sonderpreis 2018. Die Jury würdigte mit der undotierten Auszeichnung nach Mitteilung vom Mittwoch ihre Berichterstattung aus und über Afrika. «Bettina Rühl sucht in ihren Hörfunkfeatures mit Empathie die Nähe zu den Menschen», hieß es in der Begründung. Sie erinnere unermüdlich an Afrika und helfe, das vage Bild des Kontinents zu konturieren und zu korrigieren.