Robert-Gernhardt-Preis für Julia Wolf und Florian Wacker

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Der mit 24 000 Euro dotierte Robert-Gernhardt-Preis geht dieses Jahr gemeinsam an die beiden Autoren Julia Wolf und Florian Wacker. Die in Groß-Gerau gebürtige Wolf erhält die Auszeichnung für ihr Romanprojekt «Alte Mädchen», wie das Kunstministerium in Wiesbaden am Montag mitteilte.