Rodgau: Tatverdächtiger führt zu Leichnam, Ex-Frau belastet

Rodgau (dpa/lhe) - Der Tatverdächtige, der sich nach dem Fund einer Leiche im südhessischen Rodgau in Gewahrsam befindet, hat die Polizei selbst zum Fundort geführt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich der 45-jährige Mann aus Rockenberg (Wetterau) am Dienstagnachmittag an die Polizei in Friedberg gewandt. Zu den Beamten sagte er, er habe im August dieses Jahres in einem Waldstück bei Heusenstamm (Landkreis Offenbach) einen Leichnam verscharrt. Der Mann brachte Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft anschließend noch am selben Abend persönlich dorthin.