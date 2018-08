Römischer Pferdekopf auf der Saalburg zu sehen

Kunstminister Boris Rhein (CDU) ließ am Freitag bei der Enthüllung des Ausstellungsstücks offen, ob das Land Hessen Berufung vor dem Oberlandesgericht Frankfurt einlegt. Die Frist dafür endet am 27. August. Das Land streitet seit Jahren mit dem Bauern, auf dessen Grundstück der Kopf 2009 gefunden wurde, um die Höhe der Entschädigung. Zuletzt sprach das Landgericht Limburg dem Landwirt in erster Instanz 773 000 Euro zu.

Der Pferdekopf wurde 2009 bei archäologischen Grabungen in Waldgirmes in einem elf Meter tiefen Brunnenschacht entdeckt und seither aufwendig restauriert. Er war Teil eines Reiterstandbildes, auf dem wohl der römische Herrscher Augustus saß. Der knapp 60 Zentimeter lange Kopf wurde als Fund von Weltrang eingestuft.