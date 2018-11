Römischer Pferdekopf wird in Berlin gezeigt

Berlin (dpa/lhe) - Ein in Mittelhessen gefundener Pferdekopf aus der Römerzeit hat einen großen Auftritt in Berlin. Die wertvolle Skulptur gehört ab Mittwoch (7. November) im Martin-Gropius-Bau der Archäologie-Ausstellung «Bewegte Zeiten» an. Mitarbeiter des hessischen Landesamtes für Denkmalschutz brachten das 2000 Jahre alte und 15 Kilo schwere Exponat am Dienstagnachmittag in das Museum.