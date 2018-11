Rohbau für neues Passagier-Terminal in Frankfurt beginnt

Damit beginnen die Rohbauarbeiten am Kernstück des für 14 Millionen Fluggäste pro Jahr ausgelegten Terminals 3 einige Monate eher als die am Flugsteig G, der wegen der Kapazitätsprobleme vorgezogen werden sollte. Dieses etwas schlichtere Gebäude für jährlich bis zu 5 Millionen Passagiere soll bereits zum Sommerflugplan 2021 ans Netz gehen und von einem Generalunternehmen errichtet werden. Die Vergabe hat sich laut Fraport verzögert, weil die Baugenehmigung durch die Stadt Frankfurt sehr lange auf sich warten ließ. Hier wird nun ein Baubeginn im kommenden Frühjahr angestrebt. Ein Generalunternehmen ist aber noch nicht gefunden.

Das Terminalhauptgebäude sowie die Flugsteige H und J will der M-Dax-Konzern über seine Tochter Fraport Ausbau Süd GmbH in eigener Regie errichten. Der Komplex im Süden des Flughafens soll mit einer Personenbahn und einer Gepäckförderanlage an die beiden bestehenden Terminals und die dortigen Verkehrsträger angebunden werden. Ein eigener S-Bahn-Anschluss ist bislang nicht geplant.