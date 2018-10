Rohstoffindustrie und NABU appellieren gemeinsam an Politik

Roßdorf (dpa/lhe) - Der Baustoffverband vero und der NABU Hessen haben drei Tage vor der Landtagswahl gemeinsam von der künftigen Regierung gefordert, die wirtschaftliche und umweltverträgliche Gewinnung von Rohstoffen gezielter zu fördern. Die Landespolitik müsse für straffere Genehmigungsverfahren sorgen und mehr qualifiziertes Personal in den Behörden einstellen, das mit den schnellen rechtlichen Veränderungen Schritt halten könne, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von vero und dem Naturschutzbund Hessen (NABU) vom Donnerstag in Roßdorf bei Darmstadt.