Roßdorf bleibt mit Eszett im Reisepass

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Schreibweise der Gemeinde «Roßdorf» mit Eszett in Reisepässen bleibt unverändert. Das hat das Verwaltungsgericht Darmstadt am Mittwoch entschieden und die Klage eines 74 Jahre alten Mannes zurückgewiesen. Er hatte seine Forderung auf Änderung der Schreibweise von «ROßDORF» mit scharfem S in «ROSSDORF» mit doppeltem S mit einem Vorfall im Jahr 1976 begründet: Damals sei ihm beim Grenzübertritt von Afghanistan nach Pakistan Urkundenfälschung vorgeworfen worden, denn die Grenzsoldaten hätten das scharfe S als B gelesen - und damit die Angabe zu seinem Wohnort als «RoBdorf».