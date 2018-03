Rote Rosen zum Frauentag und Frauen-Power im Cockpit

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rote Rosen für Passagierinnen - das hat es am Donnerstagmorgen zum Internationalen Frauentag auch am Frankfurter Flughafen gegeben. Die Reisenden des Flugs LH 174 erhielten nicht nur einen Blumengruß, sondern hatten auch mit einer nahezu hundertprozentigen Frauenquote in Cockpit, Kabine und auf dem Vorfeld zu tun. Kapitänin Riccarda Tammerle und ihre Copilotin Laura Grammes brachten die Maschine mit einer rein weiblichen Crew nach Berlin. Auch bei Gepäckabfertigung und -verladung legten fast ausschließlich Frauen Hand an.