Routen für Radschnellwege gesucht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit dem Bau des ersten hessischen Radschnellwegs zwischen Frankfurt und Darmstadt soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Außerdem wird für acht Strecken untersucht, ob eine solche schnelle Fahrrad-Verbindung machbar ist, wie das Verkehrsministerium in Wiesbaden mitteilt. Dazu gehören Strecken von Frankfurt zum Flughafen, von Frankfurt in den Vordertaunus sowie nach Hanau. Machbarkeitsstudien laufen auch für Routen in Nordhessen von Kassel nach Baunatal und von Kassel über Kaufungen nach Helsa sowie nach Vellmar.