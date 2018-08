Ruderboot auf Main gekentert: Menschen aus Wasser gerettet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein mit acht Menschen besetztes Ruderboot ist in Frankfurt gekentert. Die Insassen mussten am Donnerstagabend von der Feuerwehr und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus dem Main gerettet werden, wie die Frankfurter Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach in der Nähe des Holbeinstegs in der Innenstadt. Die acht Insassen seien mit Rettungsbooten zum Ufer gebracht worden und wurden dort betreut. Die Ursache für das Kentern des Bootes war zunächst nicht bekannt.