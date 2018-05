Rückenschmerzen zweithäufigster Grund für Krankschreibung

Darmstadt (dpa/lhe) - Rund drei Millionen Fehltage im Jahr gehen in Hessen auf Rückenschmerzen zurück. Das geht aus dem DAK-Gesundheitsreport 2018 hervor, den die Krankenkasse am (heutigen) Donnerstag in Darmstadt vorstellt. Die Kasse hat dafür die Fehlzeiten der DAK-Versicherten in Hessen im Jahr 2017 auf alle Erwerbstätigen im Land hochgerechnet.