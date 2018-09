Rückruf bei Rewe: Aufback-Brötchen womöglich mit Glas

München (dpa) - Die Münchner Bäckerei Panificio Italiano Veritas GmbH ruft vorgebackene Brötchen «REWE Beste Wahl Tomaten Oliven Brötchen» zurück. In der Verpackung könnten Glassplitter enthalten sein, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Rückruf erfolge rein vorsorglich. «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in der Verpackung kleine transparente Glasstückchen enthalten sind. Vor dem Verzehr wird deshalb dringend abgeraten», sagte Vertriebsleiter Stefan Gaugigl auf Anfrage.