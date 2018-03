Rüdesheim darf künftig Tourismusbeitrag erheben

Hunderte Menschen strömen durch die Drosselgasse in Rüdesheim am Rhein. Foto: Boris Roessler/Archiv

Rüdesheim/Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach Frankfurt darf künftig auch Rüdesheim einen Tourismusbeitrag von seinen Übernachtungsgästen fordern. Das Land Hessen verlieh der wegen ihrer Drosselgasse weltberühmten Stadt im Rheingau den dazu notwendigen Titel «Tourismusort». «400 000 Übernachtungen und mehr als eine Million Tagestouristen pro Jahr ergeben einen touristischen Umsatz von 76,7 Millionen Euro», begründete Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) in einer am Montag in Wiesbaden veröffentlichten Mitteilung die Entscheidung.