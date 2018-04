Ruhestörer niedergestochen und schwer verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Ruhestörer ist in Frankfurt von einem Mann mit einem Messer niedergestochen worden. Der 50-Jährige sei dabei schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde in seiner Wohnung festgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 50-Jährige sich am späten Dienstagabend lautstark auf der Straße mit Jemanden unterhalten. Ein 25-Jähriger fühlte sich gestört, ging raus und ermahnte den Mann. Es kam zu einem Streit, schließlich holte der jüngere Mann aus seiner Wohnung ein Messer. Der genaue Tatablauf war zunächst noch unklar.