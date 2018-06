Rund 150 Menschen bei stillem Gedenken an tote Susanna

Mainz (dpa) - Mit einem stillen Gedenken haben rund 150 Menschen in Mainz nach dem gewaltsamen Tod der 14-jährigen Susanna ein Signal der Trauer und des Miteinanders setzen wollen. Mainzer Bürger, Vertreter von Gewerkschaften, Kirchen und Politik versammelten sich am Montag in der Innenstadt auf Initiative des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), einige zündeten Kerzen an. Dabei waren auch Mitschüler von Susanna.