Rund 200 Teilnehmer bei hessischem Ostermarsch-Auftakt

Bruchköbel (dpa/lhe) - Mehr Geld für Bildung und Gesundheit sowie eine Kürzung der Militärausgaben haben am Karfreitag die Teilnehmer des ersten hessischen Ostermarsches in diesem Jahr in Bruchköbel bei Hanau gefordert. An der Kundgebung der Friedensbewegung nahmen nach Angaben eines Polizeisprechers etwa 200 Menschen teil. Zu den Rednern gehörten die Linken-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen und Vertreterinnen der Gewerkschaften ver.di und GEW.