Rund 22 000 Menschen bei Tagen der Industriekultur

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund 22 000 Menschen haben in diesem Jahr die Tage Industriekultur Rhein-Main besucht. Die 16. Ausgabe stand unter dem Motto «Europa - Verbindungen», widmete sich der Rolle Europas als Wiege der weltweiten Industrialisierung und umfasste vom 28. Juli bis zum 5. August 185 Veranstaltungen. Thema und Format hätten derart großen Anklang gefunden, dass die Angebote künftig ausgeweitet werden sollten, kündigte die Geschäftsführerin der Veranstalterorganisation KulturRegion FrankfurtRheinMain, Sabine von Bebenburg, am Sonntag in Frankfurt an. Es werde etwa über mehr Veranstaltungen ohne Teilnehmerbeschränkungen nachgedacht.