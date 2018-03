Rund 50 Rettungshundestaffeln sind in Hessen aktiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen unterstützen rund 50 Rettungshundestaffeln die Arbeit von Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag hervor. In der Liste stehen auch Rettungshundestaffeln in anderen Bundesländern, die jedoch wegen der Nähe zur Landesgrenze in Hessen zum Einsatz kommen können.