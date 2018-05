Rund 5000 Blitze über Hessen bei Unwetter am Montag

So führte ein Blitzeinschlag im Stellwerk Neu-Isenburg zu Verspätungen und Behinderungen im Bahnverkehr. Unwetterbedingt waren zudem am Frankfurter Flughafen bis zum frühen Abend 94 An- und Abflüge abgesagt worden. Weitere elf Flüge wurden umgeleitet, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Es gab zahlreiche Verspätungen.

Außerdem wurde in Darmstadt am Montagabend ein Freibad wegen eines falschen Chlorgasalarms geräumt - ein Blitzeinschlag hatte zu einem technischen Defekt in der Messanlage geführt und so den Fehlalarm ausgelöst.