Rund 550 Menschen demonstrieren für Vielfalt in Warnemünde

Rostock (dpa/mv) - Rund 550 Menschen haben nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag in Warnemünde für Vielfalt und Solidarität demonstriert. Hintergrund ist eine von der AfD angemeldete Kundgebung gegen eine angebliche Islamisierung. Zu der Gegendemonstration hatte der Verein Rostock hilft aufgerufen. Am Mittag hatte der Verein bereits mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren aus Rostock und Warnemünde ein internationales Fest organisiert.