Rund 66 000 Schüler bei den SchulKinoWochen

Die Anmeldezahlen seien erfreulich gewesen, teilten die Projektleiterinnen Caroline Fuchs und Katharina Potzuweit am Freitag mit. Zwar sei die Teilnehmerzahl im vergangenen Jahr noch höher gewesen, seinerzeit sei das Projekt aber auch zwei Wochen länger gelaufen, sagte Potzuweit.

Die exakt 66 040 teilnehmenden Schüler aus 728 Schulen konnten 754 Vorstellungen in 82 Kinos in Hessen besuchen. Gezeigt wurden insgesamt 100 verschiedene Filme. Klarer Publikumsliebling sei die niederländische Literaturverfilmung «Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch» mit 7370 Buchungen gewesen, teilten die Veranstalter mit. Die SchulKinoWochen werden seit 2006 von Vision Kino in Kooperation mit dem Deutschen Filminstitut organisiert.