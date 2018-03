Rund 700 Beschäftigte folgen Warnstreik-Aufruf

Hanau (dpa/lhe) - Rund 700 Beschäftigte sind am Dienstag in Hanau dem Warnstreik-Aufruf im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen gefolgt. Das sagte Verdi-Streikleiterin Natalie Jopen. Es habe eine rege Beteiligung von Mitarbeitern aus Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis gegeben. Der mehrstündige Ausstand sei der Auftakt zu weiteren Aktionen gewesen. Noch in dieser Woche würden Beschäftigte in und um Gelnhausen ebenfalls zu einem Warnstreik aufgerufen. Am Donnerstag soll es der Gewerkschaft zufolge in Südhessen Aktionen geben.