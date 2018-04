Rund ein Drittel aller Kultur-Jobs in Frankfurt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund ein Drittel aller Arbeitsplätze der hessischen Kultur- und Kreativwirtschaft sind in Frankfurt angesiedelt. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, werden in der Mainmetropole 45 Prozent des Gesamtumsatzes der Branche erwirtschaftet. Das habe eine Sonderauswertung von Daten aus dem Jahr 2015 im Auftrag der Wirtschaftsförderung Frankfurt ergeben.