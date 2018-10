Russ würde Vertrag bei der Eintracht verlängern

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Innenverteidiger Marco Russ würde seinen im Sommer 2019 auslaufenden Vertrag gerne verlängern. «Sollte Eintracht im Winter oder Frühjahr kommen und sagen: Wir verlängern mit Dir, dann top! Dann mache ich definitiv weiter», sagte der 33-jährige Fußballprofi des Bundesligisten im Interview mit der «Bild»-Zeitung (Montagausgabe). «Wenn sie sagen: Wir wollen was Neues, planen jung, dann such' ich mir eine neue Herausforderung.» Russ spielt abgesehen von einem eineinhalbjährigen Engagement beim VfL Wolfsburg seit 1996 in Frankfurt.