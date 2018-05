Ryanair kündigt Vorverlegung von zwei Verbindungen an

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Problem verspäteter Landungen am Frankfurter Flughafen deutet sich eine erste Verbesserung an. Die Fluggesellschaft Ryanair hat angekündigt, zwei häufig verspätete Flüge auf eine frühere Ankunftszeit zu verlegen. «Wir halten den Druck hoch», sagte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. Vom 1. Juni an soll die Maschine aus London-Stansted von 22.30 Uhr auf 22.10 Uhr vorgezogen werden. Ein Flug aus Catania wird ab dem 7. Juni statt um 22.30 Uhr um 21.15 Uhr am Terminal ankommen.