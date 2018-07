S-Bahn-Ausfälle wegen gesperrtem Bahnhof Wiesbaden-Ost

Wiesbaden (dpa) - Der Bahnhof Wiesbaden-Ost ist wegen Menschen in den Gleisen am Freitagmittag für etwa anderthalb Stunden gesperrt worden. Nach Informationen von RMV und Bahn ordnete die Bundespolizei gegen 11.15 Uhr die Sperrung des Bahnhofs an, gegen 12.45 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen im S-Bahnverkehr.