S-Bahn-Tunnel in Frankfurt gesperrt: noch sechs Wochen lang

Eine S-Bahn fährt am Hauptbahnhof in den S-Bahn-Tunnel hinein. Foto: Christoph Schmidt/Archiv

Frankfurt/Main (dpa) - Der S-Bahn-Tunnel in Frankfurt ist wie geplant am frühen Samstagmorgen gesperrt worden. Pendler im Rhein-Main-Gebiet brauchen deswegen in den kommenden Wochen Geduld: Die Sperrung des zentralen Tunnels unter der Innenstadt soll über die gesamten Sommerferien hinweg bestehen bleiben. Erst am 5. August können die Bahnen wieder ungehindert fahren. Grund ist der vor mehr als drei Jahren begonnene Einbau eines neuen elektronischen Stellwerks, das mehr Pünktlichkeit auf der stark befahrenen Strecke bringen soll.