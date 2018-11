S-Bahn-Unfall: Ermittler vermuten missglückte Hilfsaktion

Frankfurt/Koblenz (dpa/lhe) - Nach einem S-Bahn-Unfall mit einem Toten und zwei Verletzten in Frankfurt sucht die Bundespolizei weiter nach Zeugen des tragischen Unglücks. Ersten Ermittlungen zufolge soll einer der drei Männer vor dem Unglück auf den Gleisen der S-Bahn-Station Ostendstraße gelegen haben, die beiden anderen sollen ihm zur Hilfe geeilt sein. Wer jedoch wem helfen wollte, war nach Angaben der Bundespolizei zunächst unklar. Auch wie sich der Unfall genau ereignet habe, müsse noch ermittelt werden, teilte die Behörde am Mittwoch in Koblenz mit.