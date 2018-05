S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet bietet bald kostenloses WLAN an

Am Mittwoch schaltete Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) symbolisch das WLAN im ersten Zug frei. Die Umrüstung der anderen Züge beginne ab Juni, immer dann, wenn die Wagen zur turnusgemäßen Wartung in der Werkstatt seien, sagte Ringat. Zu erkennen seien die mit WLAN ausgestatteten Züge an großen Symbolen, die innen und außen aufgeklebt würden.

In einigen Bussen und Regionalzügen hat der RMV bereits ein freies WLAN in Betrieb und will es auch hier ausbauen. Ab Sommer sollen auch die Fahrkartenautomaten damit ausgestattet werden, so dass auf jedem Bahnsteig ebenfalls kostenloses Surfen im Internet möglich sein soll.