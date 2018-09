S-Bahn zum neuen Terminal: Fraport in der Pflicht

Frankfurt/Main (dpa/lhe)- Die Frankfurter Stadträte Mike Josef und Klaus Oesterling (beide SPD) fordern vom Flughafenbetreiber Fraport, für eine S-Bahn-Anbindung an das neue Terminal zu sorgen - auf eigene Kosten. Durch das Terminal, das gerade in Bau ist, steige das Verkehrsaufkommen in der gesamten Region, sagte Josef. Nur mit einer zusätzlichen S-Bahnanbindung könne der Kollaps des Nahverkehrs verhindert werden. Wenn die Fraport ihre eigenen Prognosen für das Fahrgastaufkommen ernst nehme, müsse sie handeln, erklärten die Stadträte.