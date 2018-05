SC DHfK schafft neuen Punkterekord in der Bundesliga

Leipzig (dpa/sn) - Der SC DHfK Leipzig hat bereits am 32. Spieltag sein Saisonziel erreicht. Durch das 23:21 (14:12) im letzten Saisonheimspiel gegen die HSG Wetzlar haben die Handballer nun 37 Punkte auf dem Konto und damit so viele wie noch nie in ihrer dreijährigen Bundesligageschichte. Beste Werfer vor 4039 Zuschauern in der Arena Leipzig am Sonntag waren Philipp Weber (8/3/3) für den SC DHfK und Maximilian Holst für die HSG (7/5/5).