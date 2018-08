SGE verleiht Marijan Cavar an kroatischen Club Osijek

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt verleiht Mittelfeldmann Marijan Cavar für eine Saison an den kroatischen Verein NK Osijek. Dies teilten die Hessen am Freitag kurz vor Transferschluss mit. Der 20-Jährige trainierte bei der Eintracht zuletzt nur noch in der Trainingsgruppe 2 und hatte unter Trainer Adi Hütter keinerlei Aussichten auf Einsätze. «Marijan ist ein Spieler, an den wir glauben», betonte SGE-Sportdirektor Bruno Hübner. Es sei für das bosnische Talent «wichtig, viel zu spielen».