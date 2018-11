SGL Carbon peilt Ergebnisplus und Milliardenumsatz an

Wiesbaden (dpa) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon will das Jahr 2018 mit einem Gewinn in zweistelliger Millionenhöhe und einem Milliardenumsatz abschließen. Wegen des weiter anziehenden Geschäfts im dritten Quartal sei die Prognose für das laufende Jahr angehoben worden, sagte Vorstandschef Jürgen Köhler am Dienstag in Wiesbaden.