SMA Solar macht Preisdruck zu schaffen

Sonne und Wolken spiegeln sich an einer Fassade mit dem Logo des Solartechnikherstellers SMA Solar. Foto: Uwe Zucchi/Archiv

Niestetal (dpa/lhe) - SMA Solar kämpft mit dem Preisdruck bei Solaranlagen und liegt mit seinen Geschäftszahlen in den ersten neun Monaten unter dem Vorjahresniveau. Trotz eines leicht gestiegenen Absatzes sank der Umsatz um 2,9 Prozent auf 575,1 Millionen Euro. Das operative Ergebnis fiel von 55,3 auf 50,5 Millionen Euro, wie der Solartechnik-Hersteller am Donnerstag in Niestetal mitteilte. Die jüngst gekappte Prognose für das Gesamtjahr bestätigte SMA.