SMA Solar trotzt Bauteile-Knappheit und Preisdruck

Niestetal (dpa/lhe) - Der Solartechnik-Hersteller SMA Solar sieht sich trotz mancher Widrigkeiten auf Kurs zu seinen Jahreszielen. «SMA verzeichnete im ersten Halbjahr 2018 insbesondere in Asien und Europa eine positive Geschäftsentwicklung», erklärte Vorstandssprecher Pierre-Pascal Urbon am Donnerstag in Niestetal bei Kassel. Er rechnet damit, dass dieser Trend auch im zweiten Halbjahr anhält.